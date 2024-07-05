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Сийярто выразил надежду на приближение мира на Украине на фоне визита в Москву

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит венгерской делегации в Москву сможет приблизить мир на Украине. Об этом он написал на своей странице Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Для того чтобы как можно скорее положить конец страданиям людей нам необходимо прекращение огня и мирные переговоры. Будем надеяться, что сегодняшняя встреча в Москве приблизит нас к достижению мира», – отметил Сийярто.

5 июля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. При необходимости Путин и Орбан также могут пообщаться тет-а-тет.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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