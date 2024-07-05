Сийярто выразил надежду на приближение мира на Украине на фоне визита в Москву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит венгерской делегации в Москву сможет приблизить мир на Украине. Об этом он написал на своей странице Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Для того чтобы как можно скорее положить конец страданиям людей нам необходимо прекращение огня и мирные переговоры. Будем надеяться, что сегодняшняя встреча в Москве приблизит нас к достижению мира», – отметил Сийярто.
5 июля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. При необходимости Путин и Орбан также могут пообщаться тет-а-тет.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.