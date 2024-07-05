Песков: инициатива визита в Москву исходила от Орбана
Инициатива визита в Москву исходила от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», – уточнил Песков.
5 июля пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что президент РФ Владимир Путин и Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. При необходимости они также могут пообщаться тет-а-тет.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.