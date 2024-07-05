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Песков: у Путина и Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас переговоры двух лидеров продолжаются с участием делегаций. В частности, от российской стороны в них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

«Потом они продолжат в таком же составе за рабочим ланчем», – уточнил Песков.

Он подчеркнул, что переговоры продлятся столько, сколько потребуется. Это займет как минимум два – три часа. При необходимости Путин и Орбан также могут пообщаться тет-а-тет, добавил Песков.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.

В предыдущий раз Орбан и Путин встречались в октябре 2023 г. на полях саммита «Пояс и путь» в Китае. Кроме венгерского лидера, единственным лидером среди стран ЕС, который посещал Москву для переговоров с Путиным после 24 февраля 2022 г., был канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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