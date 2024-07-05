Песков: у Путина и Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, сейчас переговоры двух лидеров продолжаются с участием делегаций. В частности, от российской стороны в них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.
«Потом они продолжат в таком же составе за рабочим ланчем», – уточнил Песков.
Он подчеркнул, что переговоры продлятся столько, сколько потребуется. Это займет как минимум два – три часа. При необходимости Путин и Орбан также могут пообщаться тет-а-тет, добавил Песков.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.
В предыдущий раз Орбан и Путин встречались в октябре 2023 г. на полях саммита «Пояс и путь» в Китае. Кроме венгерского лидера, единственным лидером среди стран ЕС, который посещал Москву для переговоров с Путиным после 24 февраля 2022 г., был канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле прошлого года.