Байден пообещал победить Трампа в 2020 году
Президент США Джо Байден пообещал победить Дональда Трампа на выборах 2020 г. Оговорку Байден совершил на выступлении перед своими сторонниками.
«Я остаюсь в [предвыборной] гонке. Я одержу победу над Дональдом Трампом, я сделаю это вновь в 2020 г.», – сказал он.
Подобную оговорку 81-летний Байден совершил в феврале 2024 г. Тогда в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос ведущего об основных аспектах его предвыборной кампании 2024 г., он рассказал о повестке на 2020 г.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. В ходе выступления 5 июля Байден признал, что дебаты с Трампом были его «не лучшим выступлением».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. Financial Times со ссылкой на источники писала, что основные доноры Демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену Байдену.