WP: бизнесмены и активисты просят Байдена сняться с президентских выборов
Группа крупных спонсоров демократов, бизнесменов и гражданских активистов направила президенту США Джо Байдену письмо с просьбой не баллотироваться на новый срок. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
«Мы с уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации», – говорится в письме.
Обращение было составлено проектом Leadership Now Project, который в качестве своих целей заявляет защиту и обновление американской демократии. Гендиректором организации является Даниэлла Баллу-Аарес, которая ранее работала в администрации президента США Барака Обамы. Она отказалась комментировать WP направленное Байдену письмо.
Как сообщил изданию собеседник, знакомый с ситуацией, обращение было разослано нескольким советникам Белого дома. Среди его подписантов – 168 человек. Среди них – невестка основателя Walmart Кристи Уолтон, бывший исполнительный директор Google Нин Мосбергер-Танг, топ-менеджер инвестиционной компании Bridgewater Associates Кевин Бреннан.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками являются действующий и бывший главы государств – Джо Байден и Дональд Трамп. 28 июня состоялись дебаты кандидатов, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.