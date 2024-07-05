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WP: бизнесмены и активисты просят Байдена сняться с президентских выборов

Ведомости

Группа крупных спонсоров демократов, бизнесменов и гражданских активистов направила президенту США Джо Байдену письмо с просьбой не баллотироваться на новый срок. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

«Мы с уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации», – говорится в письме.

Обращение было составлено проектом Leadership Now Project, который в качестве своих целей заявляет защиту и обновление американской демократии. Гендиректором организации является Даниэлла Баллу-Аарес, которая ранее работала в администрации президента США Барака Обамы. Она отказалась комментировать WP направленное Байдену письмо.

Как сообщил изданию собеседник, знакомый с ситуацией, обращение было разослано нескольким советникам Белого дома. Среди его подписантов – 168 человек. Среди них – невестка основателя Walmart Кристи Уолтон, бывший исполнительный директор Google Нин Мосбергер-Танг, топ-менеджер инвестиционной компании Bridgewater Associates Кевин Бреннан.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками являются действующий и бывший главы государств – Джо Байден и Дональд Трамп. 28 июня состоялись дебаты кандидатов, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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