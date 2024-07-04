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Байден признал свой провал на дебатах с Трампом

Ведомости

Президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Time.

«У меня была плохая ночь, и дело в том, что, знаете... Я облажался. Я совершил ошибку», – сказал он.

Указав на свой президентский срок, Байден добавил: «Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года».

Дебаты с участием Байдена и Трампа состоялись на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. По данным агентства Bloomberg, демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

Трамп 4 июля заявил, что вывел действующего главу государства из предвыборной гонки после дебатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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