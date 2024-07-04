Байден признал свой провал на дебатах с Трампом

Дебаты с участием Байдена и Трампа состоялись на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. По данным агентства Bloomberg, демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.