Байден признал свой провал на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден признал свой провал на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает Time.
«У меня была плохая ночь, и дело в том, что, знаете... Я облажался. Я совершил ошибку», – сказал он.
Указав на свой президентский срок, Байден добавил: «Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года».
Дебаты с участием Байдена и Трампа состоялись на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. По данным агентства Bloomberg, демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.