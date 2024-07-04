Трамп ожидает выхода Байдена из предвыборной гонки после дебатов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что вывел действующего главу государства, демократа Джо Байдена из предвыборной гонки после дебатов на телеканале CNN. Видеозапись с его высказыванием опубликовал портал Daily Beast.
«Он просто ушел, вы знаете – он выбывает из гонки. Я вытащил его из – и это значит, что у нас есть [вице-президент] Камала [Харрис]. <...> Можете ли вы представить, что этот парень [Байден] имеет дело с [президентом России Владимиром] Путиным? И президентом Китая – жестоким человеком. Он жестокий человек, очень крутой парень. И они видят его», – сказал Трамп.
ABC News со ссылкой на источники сообщило, что вечером 3 июля Байден во время частной встречи с губернаторами-демократами в Белом доме признался, что прошел медицинское обследование после дебатов. Президент США отметил, что «находится в добром здравии».
3 июля губернаторы-демократы Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда заявили, что поддержат заявку Байдена на переизбрание после откровенного обсуждения с ним его слабых результатов в дебатах на прошлой неделе, передает Reuters. Заявление было сделано после встречи с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Белом доме, на которой присутствовали 24 губернатора-демократа и мэр Вашингтона.
«Президент всегда прикрывал наши спины. Мы также прикроем его спину», – сказал журналистам губернатор Мэриленда Уэс Мур.
Reuters со ссылкой на семь высокопоставленных источников в кампании Байдена, Белом доме и национальном комитете демократической партии сообщало, что Харрис – лучшая альтернатива для замены Байдена, если он решит выбыть из гонки за пост президента.
4 июля CBS News со ссылкой на источники писало, что Байден и Харрис провели видеоконференцию с сотрудниками избирательной кампании, пообещав, что действующий глава Белого дома не будет сниматься с выборов. Перед этим в Белом доме заверили, что президент США не снимается с выборов, а его плохое выступление на дебатах якобы стало результатом усталости после международных перелетов и простуды.
Дебаты с участием Байдена и Трампа состоялись на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. По данным агентства Bloomberg, демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.