Трамп ожидает выхода Байдена из предвыборной гонки после дебатов

«Он просто ушел, вы знаете – он выбывает из гонки. Я вытащил его из – и это значит, что у нас есть [вице-президент] Камала [Харрис]. <...> Можете ли вы представить, что этот парень [Байден] имеет дело с [президентом России Владимиром] Путиным? И президентом Китая – жестоким человеком. Он жестокий человек, очень крутой парень. И они видят его», – сказал Трамп.