Байден пообещал соратникам не покидать президентскую гонку
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели видеоконференцию с сотрудниками избирательной кампании, пообещав, что действующий глава Белого дома не будет сниматься с выборов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
В ходе разговора Байден признал сложности, с которыми он столкнулся в последнее время, но дал ясно понять, что намерен победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах.
«Позвольте мне это сказать максимально ясно, максимально просто и прямо: я участвую [в выборах]. Я кандидат Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу», – сказал Байден соратникам, его слова привел источник.
До этого 3 июля Белый дом опроверг статью The New York Times о том, что Байден размышляет о том, чтобы выйти из президентской гонки. Там также заверили, что он не снимается с выборов, а его плохое выступление на дебатах якобы стало результатом усталости после международных перелетов и простуды. При этом ранее сообщалось, что Байдена в течение недели готовили к дебатам с Трампом.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.