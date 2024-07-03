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Байден пообещал соратникам не покидать президентскую гонку

Ведомости

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели видеоконференцию с сотрудниками избирательной кампании, пообещав, что действующий глава Белого дома не будет сниматься с выборов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В ходе разговора Байден признал сложности, с которыми он столкнулся в последнее время, но дал ясно понять, что намерен победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах.

«Позвольте мне это сказать максимально ясно, максимально просто и прямо: я участвую [в выборах]. Я кандидат Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу», – сказал Байден соратникам, его слова привел источник.

До этого 3 июля Белый дом опроверг статью The New York Times о том, что Байден размышляет о том, чтобы выйти из президентской гонки. Там также заверили, что он не снимается с выборов, а его плохое выступление на дебатах якобы стало результатом усталости после международных перелетов и простуды. При этом ранее сообщалось, что Байдена в течение недели готовили к дебатам с Трампом.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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