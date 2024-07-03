Байден пообещал соратникам не покидать президентскую гонку

До этого 3 июля Белый дом опроверг статью The New York Times о том, что Байден размышляет о том, чтобы выйти из президентской гонки. Там также заверили, что он не снимается с выборов, а его плохое выступление на дебатах якобы стало результатом усталости после международных перелетов и простуды. При этом ранее сообщалось, что Байдена в течение недели готовили к дебатам с Трампом.