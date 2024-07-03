Опрос: только Мишель Обама смогла бы обойти Трампа на выборах

Байден публично пообещал остаться в гонке. Но в случае его ухода перспективы демократов, чьи имена всплывают в качестве возможной замены, такие же или даже хуже, чем у Байдена, свидетельствуют данные опроса. Например, вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа на один процентный пункт, 42% против 43%, и эта разница находится в пределах 3,5%-ной погрешности опроса, что делает результаты Харрис статистически такими же, как и у Байдена. В последние месяцы Харрис вышла из тени Байдена. По данным опроса Reuters/Ipsos, 81% избирателей-демократов положительно оценили Харрис по сравнению с 78% голосов за Байдена. 59% демократов считают Байдена слишком старым для работы в правительстве, что совпадает с результатами январского опроса.