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Опрос: только Мишель Обама смогла бы обойти Трампа на выборах

Ведомости

Только Мишель Обама из всех возможных кандидатов-демократов смогла бы обойти Дональда Трампа на выборах, свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos. При этом сама жена бывшего президента-демократа Барака Обамы неоднократно заявляла, что не намерена баллотироваться в президенты.

Данные проса показывают, что Обаму поддерживают 50% респондентов против 39% высказавшихся за Трампа.

Каждый третий демократ считает, что президент США Джо Байден должен прекратить свою перевыборную кампанию после дебатов с Трампом. Избиратели-демократы уже давно сомневаются в возможности участия Байдена в выборах.

Байден публично пообещал остаться в гонке. Но в случае его ухода перспективы демократов, чьи имена всплывают в качестве возможной замены, такие же или даже хуже, чем у Байдена, свидетельствуют данные опроса. Например, вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа на один процентный пункт, 42% против 43%, и эта разница находится в пределах 3,5%-ной погрешности опроса, что делает результаты Харрис статистически такими же, как и у Байдена. В последние месяцы Харрис вышла из тени Байдена. По данным опроса Reuters/Ipsos, 81% избирателей-демократов положительно оценили Харрис по сравнению с 78% голосов за Байдена. 59% демократов считают Байдена слишком старым для работы в правительстве, что совпадает с результатами январского опроса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, «восходящая звезда» Демократической партии, который, по мнению многих наблюдателей, может претендовать на пост президента на будущих выборах, показал чуть худшие результаты, уступив Трампу 39% против 42%. Ни один из демократов, чьи имена упоминались в опросе, официально не объявил о выдвижении своей кандидатуры.

2 июня The Wall Street Journal (WSJ) написала, что вице-президент США Камала Харрис находится в центре обсуждения демократов как вероятная замена Джо Байдену на президентских выборах, в случае если он откажется от своей заявки на переизбрание.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и экс-президент США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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