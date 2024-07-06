В МИД России допустили «некую конкретизацию» в ядерной доктрине
В ядерной доктрине РФ через какое-то время может произойти «некая конкретизация», заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ситуация вокруг спецоперации показала, что ядерное сдерживание «в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере, необходимо внести концептуальные дополнения и корректировки в ядерную доктрину», отметил замминистра.
«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», сказал Рябков.
На пленарном заседании ПМЭФа 7 июня президент РФ Владимир Путин допустил изменение доктрины России о применении ядерного оружия. Он отметил, что Москва внимательно смотрит за тем, что происходит в мире. По его словам, исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил.
Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.