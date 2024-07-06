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В МИД России допустили «некую конкретизацию» в ядерной доктрине

Ведомости

В ядерной доктрине РФ через какое-то время может произойти «некая конкретизация», заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ситуация вокруг спецоперации показала, что ядерное сдерживание «в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере, необходимо внести концептуальные дополнения и корректировки в ядерную доктрину», отметил замминистра.

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», сказал Рябков.

На пленарном заседании ПМЭФа 7 июня президент РФ Владимир Путин допустил изменение доктрины России о применении ядерного оружия. Он отметил, что Москва внимательно смотрит за тем, что происходит в мире. По его словам, исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил.

Действующая военная доктрина России была утверждена президентом в 2014 г. Согласно документу, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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