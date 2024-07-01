Столтенберг заявил об отсутствии необходимости в изменении ядерной доктрины НАТО

На пленарном заседании ПМЭФа 7 июня президент РФ Владимир Путин допустил изменение доктрины России о применении ядерного оружия. Он отметил, что Москва внимательно смотрит за тем, что происходит в мире. По его словам, исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил и у России сейчас нет такой необходимости.