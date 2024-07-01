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Столтенберг заявил об отсутствии необходимости в изменении ядерной доктрины НАТО

Ведомости

Необходимости в пересмотре ядерной доктрины НАТО нет. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri.

«Непосредственной угрозы [от России] нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину», – отметил Столтенберг.

На пленарном заседании ПМЭФа 7 июня президент РФ Владимир Путин допустил изменение доктрины России о применении ядерного оружия. Он отметил, что Москва внимательно смотрит за тем, что происходит в мире. По его словам, исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил и у России сейчас нет такой необходимости.

В тот же день президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия. В Белом доме пояснили, что теперь подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и одновременно «сдерживать Россию, КНР и Северную Корею».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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