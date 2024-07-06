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Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Отношения России и Ирана носят «дружественный, добрососедский характер», а страны эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, отметил российский президент.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравлении.

Путин также пожелал избранному президенту успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента исламской республики. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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