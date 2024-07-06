Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Отношения России и Ирана носят «дружественный, добрососедский характер», а страны эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, отметил российский президент.
«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравлении.
Путин также пожелал избранному президенту успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента исламской республики. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).
Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей.