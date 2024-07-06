Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравлении.