Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана

3 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в первом туре выборов приняли участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Тогда же он подчеркнул, что участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны. По словам Хаменеи, власти понимают, что в Иране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, и включать в их число тех, кто не проголосовал, будет «большой ошибкой».