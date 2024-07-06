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Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана

Представитель реформатского крыла набрал свыше 53% голосов
Ведомости

Умеренный реформатор, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана по итогам подсчетов всех голосов, передает IRNA.

Всего внутри и за пределами Ирана проголосовали свыше 30,5 млн избирателей, явка составила 49,8%. За Пезешкиана проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей.

Пезешкиан имеет смешанное этническое происхождение (отец – азербайджанец, мать – курдка). В первом туре он получил большинство голосов избирателей в районах проживания этнических меньшинств и в столичной провинции, тогда как за Джалили, мать которого азербайджанка, голосовали в основном в центральных областях, где большинство – этнические персы.

3 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в первом туре выборов приняли участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Тогда же он подчеркнул, что участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны. По словам Хаменеи, власти понимают, что в Иране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, и включать в их число тех, кто не проголосовал, будет «большой ошибкой».

Иранское студенческое агентство по опросам (ISPA) провело мониторинг 3 июля, согласно которому за Пезешкиана голоса во втором туре планировали отдать большинство опрошенных – 49,5%. Джалили отдали предпочтение 43,9% избирателей. В анонимном опросе на официальном Telegram-канале КСИР за Пезешкиана проголосовали 60%.

Июньские выборы стали вторым крупным электоральным событием в Иране за 2024 г. В начале марта прошли выборы в меджлис. Консервативные кандидаты победили во всех провинциях, включая Тегеран. Явка была рекордно низкой – 41%, или 25 млн человек. До этого рекордно низкой считалась явка 2020 г. – 42%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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