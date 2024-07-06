Демократы в конгрессе обсудят будущее избирательной кампании Байдена
Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис проведет онлайн-встречу с высокопоставленными однопартийцами. В ходе мероприятия, предположительно, будут обсуждать избирательную кампанию президента США Джо Байдена.
5 июля этот же канал, ссылаясь на источники, сообщил о планах сенатора-демократа от Вирджинии Марка Уорнера встретиться со своими коллегами по верхней палате на следующей неделе и обсудить возможные последствия падающих рейтингов Байдена для шансов партии на ноябрьских выборах в конгресс.
По данным портала Axios, пока из действующих демократов-конгрессменов за выход Байдена из президентской гонки публично высказались четыре члена палаты представителей. Подчеркивается, что многие другие однопартийцы президента в частных разговорах выступают за его замену.
В своем интервью для ABC News 6 июля (по московскому времени) Байден в очередной раз заявил, что намерен продолжить участие в президентских выборах.