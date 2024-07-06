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Демократы в конгрессе обсудят будущее избирательной кампании Байдена

Ведомости

Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис проведет онлайн-встречу с высокопоставленными однопартийцами. В ходе мероприятия, предположительно, будут обсуждать избирательную кампанию президента США Джо Байдена.

Об этом 6 июля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника.

5 июля этот же канал, ссылаясь на источники, сообщил о планах сенатора-демократа от Вирджинии Марка Уорнера встретиться со своими коллегами по верхней палате на следующей неделе и обсудить возможные последствия падающих рейтингов Байдена для шансов партии на ноябрьских выборах в конгресс.

По данным портала Axios, пока из действующих демократов-конгрессменов за выход Байдена из президентской гонки публично высказались четыре члена палаты представителей. Подчеркивается, что многие другие однопартийцы президента в частных разговорах выступают за его замену.

В своем интервью для ABC News 6 июля (по московскому времени) Байден в очередной раз заявил, что намерен продолжить участие в президентских выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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