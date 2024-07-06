Демократы в конгрессе обсудят будущее избирательной кампании Байдена

5 июля этот же канал, ссылаясь на источники, сообщил о планах сенатора-демократа от Вирджинии Марка Уорнера встретиться со своими коллегами по верхней палате на следующей неделе и обсудить возможные последствия падающих рейтингов Байдена для шансов партии на ноябрьских выборах в конгресс.