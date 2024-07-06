Президент Грузии: перенос учений с США угрожает обороноспособности страны
Перенос проведения совестных учений Грузии с США угрожает обороноспособности страны и вредит стратегическому партнерству сторон. Об этом сообщила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Это несет большую угрозу для нашей обороноспособности и всего, благодаря чему по сей день строилась наша армия», – подчеркнула глава государства (цитата по ТАСС).
По ее словам, в Грузии не будет мира, если страна окажется в изоляции и у нее не будет никакого ресурса для усиления армии.
5 июля Пентагон объявил о переносе совместных учений с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Согласно заявлению, Тбилиси обвинил Вашингтон и других западных партнеров в давлении на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину.
В грузинском минобороны выразили сожаление после переноса учений с США. Там отметили, что грузино-американские учения приносят пользу обеим странам. При этом страны продолжают подготовку к учениям Agile Spirit – 2025 («Проворный дух»). О подготовке к учениям следующего года также заявили в минобороны США.
Отношения Грузии и Запада обострились после принятия весной 2024 г. закона об иностранных агентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям.