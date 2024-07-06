У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли 70 единиц оружия и 250 000 патронов
У готовивших госпереворот в Киргизии членов группировки при обыске изъяли 70 единиц оружия и 255 238 патронов. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.
Также были изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, головные уборы милицейских и военных, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества и экстремистская литература.
«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия», – сказано в сообщении.
5 июля спецслужбы Киргизии обезвредили группировку, планировавшую государственный переворот. По данным ГКНБ страны, группировка «вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки». Переворот планировали люди, поддерживающие идеологию криминалитета и «фанатично исповедующие религиозную идеологию».
В октябре 2020 г. после парламентских выборов в Киргизии была совершена революция. После объявления результатов голосования на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Результатом акций протеста стала отставка президента Сооронбая Жээнбекова. В январе 2021 г. Киргизии возглавил Садыр Жапаров.