У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли 70 единиц оружия и 250 000 патронов

В октябре 2020 г. после парламентских выборов в Киргизии была совершена революция. После объявления результатов голосования на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Результатом акций протеста стала отставка президента Сооронбая Жээнбекова. В январе 2021 г. Киргизии возглавил Садыр Жапаров.