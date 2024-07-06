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Захарова назвала заготовкой госдепа публикации о «несвободных» выборах в Иране

Дипломат призвала США сначала «разобраться со своей выборной катастрофой»
Ведомости

Публикации американских СМИ о якобы несвободных президентских выборах в Иране являются заготовкой госдепа США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что еще 1 июля заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател на брифинге заявил, что выборы в Иране «несвободные или несправедливые», и они «не приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана». 

«Сегодня американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», – написала Захарова. 

Дипломат призвала США сначала «разобраться со своей выборной катастрофой». «Сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – добавила она.

Захарова указала на оценки американских экспертов после дебатов в отношении президента США Джо Байдена, которые, по ее мнению, «располагаются где-то между "ментально нездоровый" и "в принципе неадекватный"». 

Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента исламской республики. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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