Захарова назвала заготовкой госдепа публикации о «несвободных» выборах в Иране

Дипломат напомнила, что еще 1 июля заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател на брифинге заявил, что выборы в Иране «несвободные или несправедливые», и они «не приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана».