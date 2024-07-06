Захарова назвала заготовкой госдепа публикации о «несвободных» выборах в Иране

Захарова назвала заготовкой госдепа публикации о «несвободных» выборах в ИранеДипломат призвала США сначала «разобраться со своей выборной катастрофой»
Публикации американских СМИ о якобы несвободных президентских выборах в Иране являются заготовкой госдепа США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что еще 1 июля заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател на брифинге заявил, что выборы в Иране «несвободные или несправедливые», и они «не приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана».
«Сегодня американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», – написала Захарова.
Дипломат призвала США сначала «разобраться со своей выборной катастрофой». «Сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – добавила она.
Захарова указала на оценки американских экспертов после дебатов в отношении президента США Джо Байдена, которые, по ее мнению, «располагаются где-то между "ментально нездоровый" и "в принципе неадекватный"».
Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента исламской республики. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).
Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране после гибели бывшего главы Эбрахима Раиси прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей.