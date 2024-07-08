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Песков: Орбан сделал серьезную попытку понять суть разногласий по Украине

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпринял очень серьезную попытку понять суть всех разногласий по вопросу украинского конфликта, Кремль высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку», – сказал Песков.

Орбан совершает ряд международных поездок в связи с председательством Венгрии в Совете Евросоюза с 1 июля. 2 июля венгерский премьер-министр посетил Киев, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.

5 июля Орбан прибыл в Москву, и по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.

8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. По его словам, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Си Цзиньпин отметил, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование на Украине отвечают интересам всех сторон. В этот же день Орбан заявил, что намерен направиться в Вашингтон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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