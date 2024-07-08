Песков: Орбан сделал серьезную попытку понять суть разногласий по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпринял очень серьезную попытку понять суть всех разногласий по вопросу украинского конфликта, Кремль высоко ценит это, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку», – сказал Песков.
Орбан совершает ряд международных поездок в связи с председательством Венгрии в Совете Евросоюза с 1 июля. 2 июля венгерский премьер-министр посетил Киев, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
5 июля Орбан прибыл в Москву, и по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. По его словам, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Си Цзиньпин отметил, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование на Украине отвечают интересам всех сторон. В этот же день Орбан заявил, что намерен направиться в Вашингтон.