Песков: Орбан сделал серьезную попытку понять суть разногласий по Украине

8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. По его словам, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Си Цзиньпин отметил, что скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование на Украине отвечают интересам всех сторон. В этот же день Орбан заявил, что намерен направиться в Вашингтон.