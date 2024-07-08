Кремль: Путин не передавал через Орбана послание для Байдена

«Нет. Господин Орбан, действительно, предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. И мы высоко ценим – такую же высокую оценку дал и президент Путин – эти усилия господина Орбана», – сказал Песков.