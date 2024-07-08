В НАТО намерены создать 35-50 бригад для «защиты от России»
НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по «защите от нападения со стороны России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в военной сфере.
Источник, говоривший на условиях анонимности, отказался сообщить изданию какие-либо дополнительные подробности о планах. Reuters уточняет, что бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.
Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию об этих планах в Вашингтоне на саммите, посвященном 75-летию трансатлантического альянса безопасности.
7 июля The Wall Street Journal сообщила, что повесткой дня на предстоящем саммите НАТО будут не только Украина, Россия и увеличение европейских военных расходов, но и Китай. Пекин играет значимую роль для 32 стран – членов НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.