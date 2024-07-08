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В НАТО намерены создать 35-50 бригад для «защиты от России»

Ведомости

НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по «защите от нападения со стороны России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в военной сфере.

Источник, говоривший на условиях анонимности, отказался сообщить изданию какие-либо дополнительные подробности о планах. Reuters уточняет, что бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию об этих планах в Вашингтоне на саммите, посвященном 75-летию трансатлантического альянса безопасности.

7 июля The Wall Street Journal сообщила, что повесткой дня на предстоящем саммите НАТО будут не только Украина, Россия и увеличение европейских военных расходов, но и Китай. Пекин играет значимую роль для 32 стран – членов НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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