В НАТО намерены создать 35-50 бригад для «защиты от России»

7 июля The Wall Street Journal сообщила, что повесткой дня на предстоящем саммите НАТО будут не только Украина, Россия и увеличение европейских военных расходов, но и Китай. Пекин играет значимую роль для 32 стран – членов НАТО и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства стран альянса обвиняют Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. Дипломаты стран блока сообщили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.