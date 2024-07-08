Минобороны обвинило Украину в регулярном использовании химоружия

Украинская сторона более 400 раз применила нелетальные токсичные химикаты во время специальной военной операции, это происходит регулярно, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга Минобороны.