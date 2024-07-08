Минобороны обвинило Украину в регулярном использовании химоружия
Украинская сторона более 400 раз применила нелетальные токсичные химикаты во время специальной военной операции, это происходит регулярно, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга Минобороны.
По словам представителя оборонного ведомства, украинская сторона регулярно использует химические средства, чтобы бороться с беспорядками в стране, таким оружием оснащают штурмовые бригады.
В основном они используют газовые гранаты с веществом C-S американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия и самодельные химические боеприпасы, добавил генерал-лейтенант.
Кириллов рассказал, что украинские войска применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.
8 июля российское оборонное ведомство опровергло обвинения со стороны Киева об атаках на гражданские объекты. Как сообщили в Минобороны РФ, взрывы в Киеве произошли из-за работы украинских средств ПВО.