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Минобороны обвинило Украину в регулярном использовании химоружия

Ведомости

Украинская сторона более 400 раз применила нелетальные токсичные химикаты во время специальной военной операции, это происходит регулярно, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга Минобороны.

По словам представителя оборонного ведомства, украинская сторона регулярно использует химические средства, чтобы бороться с беспорядками в стране, таким оружием оснащают штурмовые бригады.

В основном они используют газовые гранаты с веществом C-S американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия и самодельные химические боеприпасы, добавил генерал-лейтенант.

Кириллов рассказал, что украинские войска применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.

8 июля российское оборонное ведомство опровергло обвинения со стороны Киева об атаках на гражданские объекты. Как сообщили в Минобороны РФ, взрывы в Киеве произошли из-за работы украинских средств ПВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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