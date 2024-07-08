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Песков: Россия не согласна с подходом Сеула о выборе «одной из двух Корей»

Ведомости

Россия категорически против подхода о необходимости «выбора одной из двух Корей», о котором заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Высказывание южнокорейского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва является сторонником выстраивания «добрых отношений со всеми государствами региона – и с КНДР, и с Южной Кореей».

«Де-факто, что мы имеем сейчас: мы имеем нашего партнера в виде Пхеньяна, и мы имеем страну в виде Сеула, которая присоединилась к антироссийским санкциям. <…> Что имеет в виду господин президент [Южной Кореи Юн Сок Ель], трудно понять. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми странами. Но как мы можем выстраивать добрые отношения [со странами], которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?» – сказал Песков (цитата по ТАСС).

8 июля Юн Сок Ель заявил, что обсудит с лидерами НАТО «явную угрозу», которую Северная Корея представляет для Европы из-за углубления военных связей с Россией. Он также предупредил, что Москва должна выбирать между двумя Кореями, «где лежат ее истинные интересы», передает Reuters. Юн добавил, что Сеул примет решение о поддержке Украины оружием независимо от того, как будет действовать новый военный пакт между Москвой и Пхеньяном.

В середине июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало текст документа. Согласно ему, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь. Страны также намерены создать «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал для «обеспечения регионального и международного мира и безопасности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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