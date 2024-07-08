Песков: Россия не согласна с подходом Сеула о выборе «одной из двух Корей»

«Де-факто, что мы имеем сейчас: мы имеем нашего партнера в виде Пхеньяна, и мы имеем страну в виде Сеула, которая присоединилась к антироссийским санкциям. <…> Что имеет в виду господин президент [Южной Кореи Юн Сок Ель], трудно понять. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми странами. Но как мы можем выстраивать добрые отношения [со странами], которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?» – сказал Песков (цитата по ТАСС).