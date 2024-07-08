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Президент Южной Кореи призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями

Ведомости

Россия должна сделать выбор между двумя Кореями, будущее двусторонних отношений зависит от действий России. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

«Я надеюсь, что Россия разумно решит, какая сторона – Юг или Север – важнее и нужнее для ее интересов», – сказал он (цитата по Yonhap).

По его словам, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе.

Юн сообщил, что обсудит «угрозу» сотрудничества РФ и КНДР на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

В середине июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало текст документа. Согласно ему, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.

Также страны намерены создать «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал для «обеспечения регионального и международного мира и безопасности».

Президент России Владимир Путин при этом заявлял, что в договоре нет новизны, он был заключен в связи с тем, что старый договор прекратил существование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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