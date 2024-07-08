Президент Южной Кореи призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями
Россия должна сделать выбор между двумя Кореями, будущее двусторонних отношений зависит от действий России. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.
«Я надеюсь, что Россия разумно решит, какая сторона – Юг или Север – важнее и нужнее для ее интересов», – сказал он (цитата по Yonhap).
По его словам, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе.
Юн сообщил, что обсудит «угрозу» сотрудничества РФ и КНДР на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.
В середине июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало текст документа. Согласно ему, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.
Также страны намерены создать «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал для «обеспечения регионального и международного мира и безопасности».
Президент России Владимир Путин при этом заявлял, что в договоре нет новизны, он был заключен в связи с тем, что старый договор прекратил существование.