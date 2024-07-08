Президент Южной Кореи призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями

В середине июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало текст документа. Согласно ему, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.