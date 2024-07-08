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Путин показал Моди конюшню во время неформальной встречи в Ново-Огареве

Ведомости

Президент России Владимир Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди конюшню во время неформальной встречи в Ново-Огареве, сообщается в Tekegram-канале Кремля.

На арене конюшни состоялось шоу с лошадьми, наездницы вышли на нее с флагами России и Индии. Представление было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. После шоу лидеры покормили лошадей морковкой. Пресс-служба президента запечатлела Путина возле лошади по кличке «Глинтвейн».

В начале встречи Путин поздравил Моди с переизбранием и отметил, что премьер-министр посвятил всю жизнь народу Индии. По мнению Путина, самый главный показатель в Индии – 23 млн рождений в год. Моди, в свою очередь, сообщил, что на прошедших выборах правительство выбралось в третий раз подряд впервые за 60 лет. Он заявил, что в своей работе он придерживается трех принципов: реформировать, исполнять и преобразовать.

Визит Моди в Россию проходит 8 и 9 июля. До встречи с президентом России он заявил, что ожидает «дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества». Помимо встречи в Ново-Огареве запланированы российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам переговоров не будет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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