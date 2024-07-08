Путин показал Моди конюшню во время неформальной встречи в Ново-Огареве

В начале встречи Путин поздравил Моди с переизбранием и отметил, что премьер-министр посвятил всю жизнь народу Индии. По мнению Путина, самый главный показатель в Индии – 23 млн рождений в год. Моди, в свою очередь, сообщил, что на прошедших выборах правительство выбралось в третий раз подряд впервые за 60 лет. Он заявил, что в своей работе он придерживается трех принципов: реформировать, исполнять и преобразовать.