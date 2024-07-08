Путин показал Моди конюшню во время неформальной встречи в Ново-Огареве
Президент России Владимир Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди конюшню во время неформальной встречи в Ново-Огареве, сообщается в Tekegram-канале Кремля.
На арене конюшни состоялось шоу с лошадьми, наездницы вышли на нее с флагами России и Индии. Представление было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. После шоу лидеры покормили лошадей морковкой. Пресс-служба президента запечатлела Путина возле лошади по кличке «Глинтвейн».
В начале встречи Путин поздравил Моди с переизбранием и отметил, что премьер-министр посвятил всю жизнь народу Индии. По мнению Путина, самый главный показатель в Индии – 23 млн рождений в год. Моди, в свою очередь, сообщил, что на прошедших выборах правительство выбралось в третий раз подряд впервые за 60 лет. Он заявил, что в своей работе он придерживается трех принципов: реформировать, исполнять и преобразовать.
Визит Моди в Россию проходит 8 и 9 июля. До встречи с президентом России он заявил, что ожидает «дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества». Помимо встречи в Ново-Огареве запланированы российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам переговоров не будет.