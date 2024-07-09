Несколько стран попросили Армению убрать два спутника с орбиты
Правительства ряда стран обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой вернуть на Землю армянские спутники Hayasat-1 и Armsat-1. Об этом сообщила газета «Жоговурд» со ссылкой на источники.
Они утверждали, что спутники были запущены непрофессионально, расчеты проводились неверно. Отмечалось, что из-за армянских спутников были зафиксированы сбои в работе аппаратов других стран.
По данным издания, уход с поста замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу, связан с неудачным запуском спутников. Погосян это опроверг.
«Меня не уволили, тем более по серьезным причинам. Что касается спутника Hayasat-1, это частная инициатива, которая имеет отношение к государству и министерству, лишь поскольку была получена соответствующая лицензия на работу в космической сфере», – отметил он.