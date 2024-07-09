Президент Словакии: переговоры о мире на Украине возможны только при участии РФ
Россия должна участвовать в саммитах, подобных швейцарскому, где идут переговоры об урегулировании украинского конфликта, без нее обсуждение не имеет смысла, заявил на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне президент Словакии Петер Пеллегрини, передает словацкое издание SME.
Без дискуссии с обеими сторонами конфликта мирные переговоры будут бесполезны, подчеркнул Пеллегрини.
В то же время, как отметил президент Словакии, Украина сможет вступить в состав НАТО только на определенных условиях. У Киева не должно быть «бесплатного билета» на членство в альянсе, отметил он.
По его словам, на саммите НАТО страны-члены ищут стабильности и мира. Главными темами саммита в Вашингтоне должны стать укрепление обороны Украины и развитие сотрудничества.
7 июля действующий глава НАТО Йенс Столтенберг, заявлял, что для вступления Украины в НАТО требуется победа в конфликте с Россией.
Саммит НАТО проходит в столице США с 9 по 11 июля, он посвящен 75-летию с момента основания блока. В ходе встречи участники в том числе планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.
В конце июня директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина во время саммита не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели.