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Кабулов: исключение «Талибана» из запрещенных организаций продвигается успешно

Ведомости

Процедуры по вопросу исключения «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) из списка запрещенных организаций идут успешно, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Когда пройдут все процедуры. Они идут», – сказал он, отвечая на вопрос, когда движение могут исключить из списка запрещенных организаций (цитата по ТАСС).

В начале июня Кабулов сообщал, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций. До этого, в мае, российское внешнеполитическое ведомство и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» управляет Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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