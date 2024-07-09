Кабулов: исключение «Талибана» из запрещенных организаций продвигается успешно

В начале июня Кабулов сообщал, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций. До этого, в мае, российское внешнеполитическое ведомство и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций.