Кабулов: исключение «Талибана» из запрещенных организаций продвигается успешно
Процедуры по вопросу исключения «Талибана» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) из списка запрещенных организаций идут успешно, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Когда пройдут все процедуры. Они идут», – сказал он, отвечая на вопрос, когда движение могут исключить из списка запрещенных организаций (цитата по ТАСС).
В начале июня Кабулов сообщал, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций. До этого, в мае, российское внешнеполитическое ведомство и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» управляет Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.