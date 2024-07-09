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Премьер Таджикистана сообщил о возможностях для роста товарооборота с Россией

Ведомости

Россия и Таджикистан располагают возможностями для увеличения темпов роста товарооборота стран. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях международной промышленной выставки «Иннопром».

Расулзода заметил, что рост товарооборота между странами увеличился на 10%. Он добавил, что взаимоотношения России и Таджикистана динамично развиваются, и заметил, что в этом году этот показатель еще увеличится, но этого недостаточно.

«Есть очень много возможностей, чтобы увеличить наш товарооборот, особенно на фоне тех задач, которые поставлены перед нами нашими лидерами государств», – подчеркнул премьер Таджикистана (цитата по ТАСС).

В ноябре 2023 г. Россия и Таджикистан подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава министерства экономического развития и торговли Таджикистана Амин Завкизода.

Министерства договорились содействовать сотрудничеству в сфере инвестиционного климата, предпринимательства, а также сотрудничеству между свободными экономическими зонами, стимулированию инвестиций и созданию совместных предприятий на территориях этих зон. Страны также будут обмениваться информацией и передовым опытом по национальным инициативам, региональным стратегиям, макроэкономическому прогнозированию, средне- и долгосрочным целевым программам и программам в сфере цифровой экономики двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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