Премьер Таджикистана сообщил о возможностях для роста товарооборота с Россией
Россия и Таджикистан располагают возможностями для увеличения темпов роста товарооборота стран. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях международной промышленной выставки «Иннопром».
Расулзода заметил, что рост товарооборота между странами увеличился на 10%. Он добавил, что взаимоотношения России и Таджикистана динамично развиваются, и заметил, что в этом году этот показатель еще увеличится, но этого недостаточно.
«Есть очень много возможностей, чтобы увеличить наш товарооборот, особенно на фоне тех задач, которые поставлены перед нами нашими лидерами государств», – подчеркнул премьер Таджикистана (цитата по ТАСС).
В ноябре 2023 г. Россия и Таджикистан подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава министерства экономического развития и торговли Таджикистана Амин Завкизода.
Министерства договорились содействовать сотрудничеству в сфере инвестиционного климата, предпринимательства, а также сотрудничеству между свободными экономическими зонами, стимулированию инвестиций и созданию совместных предприятий на территориях этих зон. Страны также будут обмениваться информацией и передовым опытом по национальным инициативам, региональным стратегиям, макроэкономическому прогнозированию, средне- и долгосрочным целевым программам и программам в сфере цифровой экономики двух стран.