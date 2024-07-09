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Китай выразил готовность противодействовать угрозам вместе с Россией

Ведомости

Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Об этом заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Китайская сторона готова с российской стороной <...> укреплять наше политическое взаимодоверие, стратегическое взаимодействие, приумножать нашу многовековую дружбу, вместе противодействовать рискам и угрозам, чтобы вместе писать новую страницу китайско-российских отношений», – сказал он (цитата по ТАСС).

Матвиенко, в свою очередь, заявила, что во время «необратимых тектонических изменений» в международных отношениях Россия придерживается укрепления связей с КНР. Она напомнила, что 2024 г. для российско-китайских отношений особый. 1 октября Китай отметит 75-летие образования республики, а на следующий день он совместно с Россией отмечает 75-летие установления дипломатических отношений.

«За минувшие годы наши связи закалилась в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и стали образцом отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, дружбой и взаимной выгодой», – добавила Матвиенко.

На официальном сайте Совфеда указано, что делегация Китая прибыла в Россию для участия в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, а также в мероприятиях 10-го Парламентского форума БРИКС. Во время встречи стороны обсудили такие сферы, как образование, туризм, гуманитарное сотрудничество и культуру.

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. По результатам встречи стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов. После этой встречи лидеры стран в начале июля провели переговоры в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Путин отметил, что российско-китайские отношения «переживают наилучший период в своей истории». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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