Китай выразил готовность противодействовать угрозам вместе с Россией
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Об этом заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«Китайская сторона готова с российской стороной <...> укреплять наше политическое взаимодоверие, стратегическое взаимодействие, приумножать нашу многовековую дружбу, вместе противодействовать рискам и угрозам, чтобы вместе писать новую страницу китайско-российских отношений», – сказал он (цитата по ТАСС).
Матвиенко, в свою очередь, заявила, что во время «необратимых тектонических изменений» в международных отношениях Россия придерживается укрепления связей с КНР. Она напомнила, что 2024 г. для российско-китайских отношений особый. 1 октября Китай отметит 75-летие образования республики, а на следующий день он совместно с Россией отмечает 75-летие установления дипломатических отношений.
«За минувшие годы наши связи закалилась в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуацией и стали образцом отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, дружбой и взаимной выгодой», – добавила Матвиенко.
На официальном сайте Совфеда указано, что делегация Китая прибыла в Россию для участия в заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, а также в мероприятиях 10-го Парламентского форума БРИКС. Во время встречи стороны обсудили такие сферы, как образование, туризм, гуманитарное сотрудничество и культуру.
В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. По результатам встречи стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов. После этой встречи лидеры стран в начале июля провели переговоры в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Путин отметил, что российско-китайские отношения «переживают наилучший период в своей истории».