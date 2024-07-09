Китай выразил готовность противодействовать угрозам вместе с Россией

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. По результатам встречи стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов. После этой встречи лидеры стран в начале июля провели переговоры в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Путин отметил, что российско-китайские отношения «переживают наилучший период в своей истории».