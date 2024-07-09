МИД Индии сообщил о подписании девяти документов с Россией

Первый подписанный документ посвящен программе сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на период с 2024 по 2029 гг. Стороны также подписали меморандумы о взаимопонимании между министерствами и национальными центрами исследований стран. Были подписаны документы о сотрудничестве в области телерадиовещания, соглашение о сотрудничестве между арбитражными органами сторон. Восьмым подписанным документом стал меморандум о взаимопонимании между советом по содействию торговле Индии и общественной организацией «Деловая Россия». Последний документ касается соглашения в области фармацевтики.