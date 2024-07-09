МИД Индии сообщил о подписании девяти документов с Россией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе официального визита индийского премьер-министра в Москву подписали совместные заявления и девять документов. Об этом на брифинге заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.
Первый подписанный документ посвящен программе сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на период с 2024 по 2029 гг. Стороны также подписали меморандумы о взаимопонимании между министерствами и национальными центрами исследований стран. Были подписаны документы о сотрудничестве в области телерадиовещания, соглашение о сотрудничестве между арбитражными органами сторон. Восьмым подписанным документом стал меморандум о взаимопонимании между советом по содействию торговле Индии и общественной организацией «Деловая Россия». Последний документ касается соглашения в области фармацевтики.
Стороны также приняли два совместных заявления. Одно из них было принято по итогам 22-го ежегодного российско-индийского саммита. Еще одно заявление касается экономического сотрудничества до 2030 г. Это детальная программа в рамках межправительственной комиссии по торговому, технологическому, экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Индией.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве. 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего выступления Моди напомнил о глубоких связях с Россией и лично с Путиным. По его словам, в течение последних 25 лет он встречался с российским главой 17 раз. Все это говорит о глубине российско-индийских отношений.
9 июля Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Награда присуждена премьеру за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами.