Песков: Путин и Моди обсудили всю повестку дня
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в узком составе исчерпывающе прошлись по всей повестке дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что формат официальных переговоров Путина и Моди был изменен. Лидеры не будут проводить беседу в расширенном составе, потому что все основные вопросы уже удалось обсудить.
По его словам, узкий состав был достаточно широким.
Российский лидер подписал указ о награждении премьер-министра Индии рденом в 2019 г. Награда присуждена Моди за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве. 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В ходе своего выступления Моди напомнил о глубоких связях с Россией и лично с Путиным. По его словам, в течение последних 25 лет он встречался с российским главой 17 раз. Все это говорит о глубине российско-индийских отношений.