Песков заявил об отсутствии данных о содержании письма Орбана лидерам ЕС
Администрация президента России не обладает информацией о содержании письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он направил в адрес главы Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, правильно ли в письме была описана позиция президента России Владимира Путина по ряду вопросов, Песков ответил, что Кремль не знает этого, российская сторона не ознакомилась с письмом Орбана.
9 июля стало известно, что после переговоров с Путиным Орбан отправил главе Европейского совета и лидерам ЕС письмо по итогам встречи в Москве.
Орбан написал, что во время своего визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал мнения от имени Европейского совета или Евросоюза, все противоположные заявления он назвал безосновательными.
По словам главы венгерского правительства, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.