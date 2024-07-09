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Песков заявил об отсутствии данных о содержании письма Орбана лидерам ЕС

Ведомости

Администрация президента России не обладает информацией о содержании письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он направил в адрес главы Европейского совета Шарля Мишеля и лидеров Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, правильно ли в письме была описана позиция президента России Владимира Путина по ряду вопросов, Песков ответил, что Кремль не знает этого, российская сторона не ознакомилась с письмом Орбана.

9 июля стало известно, что после переговоров с Путиным Орбан отправил главе Европейского совета и лидерам ЕС письмо по итогам встречи в Москве.

Орбан написал, что во время своего визита в Россию не выдвигал никаких предложений и не высказывал мнения от имени Европейского совета или Евросоюза, все противоположные заявления он назвал безосновательными.

По словам главы венгерского правительства, отношение Путина к ситуации на линии фронта в конфликте с Украиной существенно отличается от мнения по этому поводу украинского президента Владимира Зеленского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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