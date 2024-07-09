Орбан прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где он примет участие в саммите НАТО и проведет ряд встреч с лидерами стран альянса. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Берталан Хаваши.
«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в американскую столицу, где примет участие в саммите НАТО, который проходит с 9 по 11 июля. <...> Помимо программ саммита Североатлантического альянса, Виктор Орбан проведет несколько двусторонних переговоров с лидерами стран-членов НАТО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
5 июля Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский политик заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. До этого Орбан побывал с визитом в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Си высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине. По словам Орбана, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».
После визита в Китай Орбан на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил, что направляется в США. «Следующая остановка – Вашингтон», – написал он.