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Орбан прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где он примет участие в саммите НАТО и проведет ряд встреч с лидерами стран альянса. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Берталан Хаваши.

«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в американскую столицу, где примет участие в саммите НАТО, который проходит с 9 по 11 июля. <...> Помимо программ саммита Североатлантического альянса, Виктор Орбан проведет несколько двусторонних переговоров с лидерами стран-членов НАТО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

5 июля Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский политик заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. До этого Орбан побывал с визитом в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. 

8 июля Орбан провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Си высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине. По словам Орбана, Венгрия стремится к миру, равновесию и гармонии, и поэтому «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».

После визита в Китай Орбан на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил, что направляется в США. «Следующая остановка – Вашингтон», – написал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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