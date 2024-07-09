Орбан прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО

5 июля Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский политик заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. До этого Орбан побывал с визитом в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.