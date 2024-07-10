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Клинтон заявлял Ельцину, что НАТО не угрожает России

Ведомости

Бывший президент США Билл Клинтон говорил экс-президенту России Борису Ельцину, что НАТО не угрожает безопасности РФ. Это следует из публикации стенограммы встречи 1997 г., опубликованной Архивом национальной безопасности США.

«Я пытаюсь создать НАТО, которая не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы», – говорил Клинтон.

Президент США при этом отмечал, что не будет ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран.

Архив национальной безопасности США также опубликовал стенограмму встречи бывшего вице-президент США Альберта Гора с Ельциным в 1994 г. Тогда Гор пообещал российскому президенту, что блок не будет расширяться без консультаций с РФ.

В конце марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не приближалась к границам США, – напротив, НАТО подошли к российским границам, игнорируя призывы Москвы соблюдать ее интересы в сфере безопасности. 

Москва ранее неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что он нарушил обещания о том, что НАТО не будет расширяться в Восточной Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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