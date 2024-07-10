Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем НАТО сотрудничество с альянсом

24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. Перед этим войска сторон были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.