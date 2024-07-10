Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем НАТО сотрудничество с альянсом
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях саммита в Вашингтоне обсудил со спецпредставителем генерального секретаря альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной сотрудничество с альянсом, а также нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщил МИД республики в соцсети X.
«Были обсуждены различные аспекты партнерства Азербайджана и НАТО, в том числе энергетическая безопасность, защита критической инфраструктуры, военное образование и подготовка, гуманитарное разминирование», – сказано в сообщении.
Стороны также обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и вызовы в области региональной и международной безопасности.
28 июня стало известно, что Армения согласилась на участие в саммите НАТО. Приглашение предусматривает участие в формате стран-партнеров и распространяется на сопутствующие мероприятия, приуроченные к 75-летию образования альянса. Саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля.
24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. Перед этим войска сторон были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.