Боррель заявил о сожалениях в ЕС из-за гибели людей на Украине
В Евросоюзе сожалеют о гибели людей на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме НАТО в США.
По мнению Борреля, Европа защищает собственную безопасность посредством поддержки Украины. Глава евродипломатии считает, что это единственный способ достичь мира.
Он отметил, что конфликт на Украине можно завершить быстро – просто перестав поддерживать Украину. «Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну», – заявил Борелль (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы евродипломатии, ЕС хочет мира, «который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности».
10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама должна решить, как использовать британские ракеты Storm Shadow в оборонительных целях. Таким образом он не исключил использование вооруженными силами Украины (ВСУ) британского оружия для ударов по военным объектам на территории России.
В этот же день Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина планирует вновь поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России. По данным издания, вопрос активизировался после ракетного удара по детской больнице в Киеве 8 июля. Официальные лица Украины, США и Европы считают, что ракета была российской. В Минобороны России заявили, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.