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Боррель заявил о сожалениях в ЕС из-за гибели людей на Украине

Ведомости

В Евросоюзе сожалеют о гибели людей на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме НАТО в США.

По мнению Борреля, Европа защищает собственную безопасность посредством поддержки Украины. Глава евродипломатии считает, что это единственный способ достичь мира.

Он отметил, что конфликт на Украине можно завершить быстро – просто перестав поддерживать Украину. «Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну», – заявил Борелль (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы евродипломатии, ЕС хочет мира, «который соблюдает суверенитет Украины и предоставляет гарантии безопасности».

10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина сама должна решить, как использовать британские ракеты Storm Shadow в оборонительных целях. Таким образом он не исключил использование вооруженными силами Украины (ВСУ) британского оружия для ударов по военным объектам на территории России.

В этот же день Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина планирует вновь поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России. По данным издания, вопрос активизировался после ракетного удара по детской больнице в Киеве 8 июля. Официальные лица Украины, США и Европы считают, что ракета была российской. В Минобороны России заявили, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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