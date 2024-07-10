Боррель заявил о сожалениях в ЕС из-за гибели людей на Украине

В этот же день Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака писала, что Украина планирует вновь поднять вопрос снятия ограничений на удары американским оружием вглубь России. По данным издания, вопрос активизировался после ракетного удара по детской больнице в Киеве 8 июля. Официальные лица Украины, США и Европы считают, что ракета была российской. В Минобороны России заявили, что здание пострадало после падения на него ракеты из противоракетного комплекса ВСУ.