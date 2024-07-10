Премьер-министр Норвегии пообещал передать Киеву шесть истребителей F-16

Стёре посещал Украину в августе 2023 г., тогда же он анонсировал поставки F-16 из Норвегии. При этом премьер-министр не назвал ни количество, ни сроки. Отмечается, что другие страны НАТО, такие как Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали Киеву намного больше истребителей, чем сейчас намерена передать Норвегия. Дания поставит 19 единиц, Нидерланды пообещали 24, а Бельгия – 30. Сама Норвегия отказалась от использования F-16 еще в 2021 г., когда в эксплуатацию армии начали вводить новые истребители F-35.