Премьер-министр Норвегии пообещал передать Киеву шесть истребителей F-16
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, поставки начнутся в 2024 г. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре, его слова приводит издание VG.
«Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение <...>. Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16», – сказал он.
Стёре посещал Украину в августе 2023 г., тогда же он анонсировал поставки F-16 из Норвегии. При этом премьер-министр не назвал ни количество, ни сроки. Отмечается, что другие страны НАТО, такие как Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали Киеву намного больше истребителей, чем сейчас намерена передать Норвегия. Дания поставит 19 единиц, Нидерланды пообещали 24, а Бельгия – 30. Сама Норвегия отказалась от использования F-16 еще в 2021 г., когда в эксплуатацию армии начали вводить новые истребители F-35.
2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в скором времени они отправятся на Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в ответ на планируемые поставки заявил, что Москва рассматривает истребители как законную цель Вооруженных сил России.