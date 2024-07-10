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Премьер-министр Норвегии пообещал передать Киеву шесть истребителей F-16

Ведомости

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, поставки начнутся в 2024 г. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре, его слова приводит издание VG.

«Способность Украины защитить себя от атак с воздуха имеет решающее значение <...>. Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16», – сказал он.

Стёре посещал Украину в августе 2023 г., тогда же он анонсировал поставки F-16 из Норвегии. При этом премьер-министр не назвал ни количество, ни сроки. Отмечается, что другие страны НАТО, такие как Дания, Нидерланды и Бельгия, пообещали Киеву намного больше истребителей, чем сейчас намерена передать Норвегия. Дания поставит 19 единиц, Нидерланды пообещали 24, а Бельгия – 30. Сама Норвегия отказалась от использования F-16 еще в 2021 г., когда в эксплуатацию армии начали вводить новые истребители F-35.

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в скором времени они отправятся на Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в ответ на планируемые поставки заявил, что Москва рассматривает истребители как законную цель Вооруженных сил России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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