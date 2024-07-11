Суд продлил арест фигуранту уголовного дела кадровика Минобороны
Басманный суд Москвы продлил арест Леве Мартиросяну – фигуранту по делу о взятке бывшему заместителю министра обороны Юрию Кузнецову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Он останется в СИЗО до 12 октября.
Мартиросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
Мартиросян проходит по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Кузнецова. По версии следствия, Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.
Кузнецова арестовали 14 мая. По данным следствия, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Общая сумма взяток генералу участком и домом составляет более 30,5 млн руб.