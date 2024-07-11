Суд продлил арест фигуранту уголовного дела кадровика Минобороны

Мартиросян проходит по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Кузнецова. По версии следствия, Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.