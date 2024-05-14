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Источник: вменяемую Кузнецову взятку связывают с реконструкцией военного училища

14 мая начальник управления кадров Минобороны был арестован судом
Яна Суринская
Екатерина Щербинина
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Арестованного начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к военному ведомству. Размер предполагаемой взятки собеседник не уточнил.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что Кузнецова подозревают в получении особо крупной взятки от представителя коммерческой структуры «за совершение определенных действий в их пользу». По данным следствия, преступление было совершено в период 2021 – 2023 гг., когда он являлся начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

О задержании Кузнецова стало известно накануне. В его доме также был проведен обыск, сообщили в СКР. Следователи изъяли более 100 млн руб. в разной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Днем 14 мая 235 -й гарнизонный военный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил Кузнецова под стражу, следует из картотеки. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере также был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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