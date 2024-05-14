Источник: вменяемую Кузнецову взятку связывают с реконструкцией военного училища

О задержании Кузнецова стало известно накануне. В его доме также был проведен обыск, сообщили в СКР. Следователи изъяли более 100 млн руб. в разной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Днем 14 мая 235 -й гарнизонный военный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил Кузнецова под стражу, следует из картотеки. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.