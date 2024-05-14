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Глава управления кадров МО Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки

По версии следствия, он получил ее от представителей коммерческих структур
Екатерина Щербинина
Владимир Астапкович / РИА Новости

Начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов арестован судом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«По данным следствия, в 2021-2023 гг., являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», – рассказала Петренко.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд, следует из картотеки. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В СКР отметили, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении руководства Минобороны РФ. Так, 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.

Президент России Владимир Путин 12 мая уволил Шойгу с должности министра обороны, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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