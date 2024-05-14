Глава управления кадров МО Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки

Глава управления кадров МО Кузнецов арестован по подозрению в получении взяткиПо версии следствия, он получил ее от представителей коммерческих структур
Начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов арестован судом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«По данным следствия, в 2021-2023 гг., являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», – рассказала Петренко.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд, следует из картотеки. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В СКР отметили, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении руководства Минобороны РФ. Так, 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.
Президент России Владимир Путин 12 мая уволил Шойгу с должности министра обороны, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.