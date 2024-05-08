Четыре пакета наград не помогли замминистра обороны Иванову выйти из СИЗО

Мусаев пожаловался, что с момента ареста Иванова следствие не проводило с ним следственных действий. Более того, у защитников не получилось за это время попасть на встречу в СИЗО «Лефортово» к обвиняемому. В фабуле уголовного дела адвоката возмущает, что в период, когда Иванов уже был в «разработке» у следствия, его награждали за заслуги на службе.