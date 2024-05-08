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Четыре пакета наград не помогли замминистра обороны Иванову выйти из СИЗО

Суд отказался отпустить его под домашний арест
Яна Суринская
Пресс-служба Московского городского суда

Московский городской суд оставил под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, передает корреспондент «Ведомостей». Таким образом, Иванов пробудет в СИЗО «Лефортово» как минимум до 23 июня. Сам он в зале заседания не присутствовал, участвовал по ВКС. Суд проходил в закрытом режиме.

Перед началом слушания в зал заседаний помощники адвокатов занесли четыре больших пакета с надписью «Армия России». В них, как позже пояснили адвокаты, были награды за весь период службы. «Их [наград] перечисление занимает только полчаса, среди наград есть в том числе от президента, премьер-министра, секретаря Совета безопасности, председателя Следственного комитета и руководителя военной контрразведки, который сопровождает это уголовное дело», – рассказал защитник Мурад Мусаев.

Вместе с адвокатами в суд пришла Мария Китаева – гражданская жена Иванова. У них есть общий ребенок 2024 года рождения. Адвокаты в ходе заседания просили суд, чтобы она дала показания о месте их проживания. Но суд допросить ее отказался. Китаевой удалось попасть в зал судебного заседания только в перерыве на одну минуту. Общаться с обвиняемым ей было строго запрещено – они посмотрели друг на друга через экран видео-конференц-связи.

Защита Иванова просила Мосгорсуд смягчить меру пресечения на любую более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Например, представители Иванова предлагали поместить его в купленный в ипотеку дом на Рублевке. Адвокат Мусаев после заседания опроверг информацию в СМИ об имеющейся у Иванова недвижимости – особняке «Мастера и Маргариты» в Чистом переулке. Также адвокаты предлагали суду отпустить Иванова из «бетонной камеры» под залог, не называя его размера.

По словам Мусаева, сам отстраненный от работы замминистра вел себя сдержанно и поддерживал позицию своих защитников. «Он просто спокойно изложил свое недоумение по поводу происходящего. Вину не признает», – отметил адвокат. Он добавил, что у его доверителя нет жалоб на условия содержания в СИЗО, кроме основной: что он там оказался.

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Алексей Орлов / Ведомости

О задержании Иванова стало известно поздно вечером 23 апреля. Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье высокопоставленному военному грозит до 15 лет лишения свободы. На следующий день Иванова арестовали еще до открытия суда. Вместе с ним был задержан и арестован по аналогичному обвинению его друг – предприниматель Сергей Бородин. Мосгорсуд также отказал второму фигуранту в удовлетворении апелляционной жалобы.

По версии следствия, Иванов совместно с Бородиным получили взятку, выразившуюся в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Стоимость этой работы следствие оценивает в более чем 1 млрд руб. Близкий к следствию источник «Ведомостей» рассказал, что в уголовном деле пока один эпизод, но не исключено, что замминистра могут инкриминировать еще другие преступления.

Мусаев пожаловался, что с момента ареста Иванова следствие не проводило с ним следственных действий. Более того, у защитников не получилось за это время попасть на встречу в СИЗО «Лефортово» к обвиняемому. В фабуле уголовного дела адвоката возмущает, что в период, когда Иванов уже был в «разработке» у следствия, его награждали за заслуги на службе.

Доводы следствия о том, что Иванов может скрыться, сторона защиты вовсе считает «абсурдными». По словам адвоката, Иванов находится в санкционных списках, а его загранпаспорт находится в здании министерства.

В рамках уголовного дела следствие наложило обеспечительный арест на имущество не только самого фигуранта, но и членов семьи Иванова. Какое именно имущество арестовано у родственников, адвокаты еще не знают.

Ранее в СМИ сообщалось, что Иванов уже давно находился в оперативной разработке военной контрразведки ФСБ. При этом, «по ощущению» адвоката Мусаева, за него взялись именно после вышедших в интернете видеороликов о якобы имеющейся недвижимости замминистра.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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