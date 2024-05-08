Четыре пакета наград не помогли замминистра обороны Иванову выйти из СИЗО

Четыре пакета наград не помогли замминистра обороны Иванову выйти из СИЗОСуд отказался отпустить его под домашний арест
Московский городской суд оставил под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, передает корреспондент «Ведомостей». Таким образом, Иванов пробудет в СИЗО «Лефортово» как минимум до 23 июня. Сам он в зале заседания не присутствовал, участвовал по ВКС. Суд проходил в закрытом режиме.
Перед началом слушания в зал заседаний помощники адвокатов занесли четыре больших пакета с надписью «Армия России». В них, как позже пояснили адвокаты, были награды за весь период службы. «Их [наград] перечисление занимает только полчаса, среди наград есть в том числе от президента, премьер-министра, секретаря Совета безопасности, председателя Следственного комитета и руководителя военной контрразведки, который сопровождает это уголовное дело», – рассказал защитник Мурад Мусаев.
Вместе с адвокатами в суд пришла Мария Китаева – гражданская жена Иванова. У них есть общий ребенок 2024 года рождения. Адвокаты в ходе заседания просили суд, чтобы она дала показания о месте их проживания. Но суд допросить ее отказался. Китаевой удалось попасть в зал судебного заседания только в перерыве на одну минуту. Общаться с обвиняемым ей было строго запрещено – они посмотрели друг на друга через экран видео-конференц-связи.
Защита Иванова просила Мосгорсуд смягчить меру пресечения на любую более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Например, представители Иванова предлагали поместить его в купленный в ипотеку дом на Рублевке. Адвокат Мусаев после заседания опроверг информацию в СМИ об имеющейся у Иванова недвижимости – особняке «Мастера и Маргариты» в Чистом переулке. Также адвокаты предлагали суду отпустить Иванова из «бетонной камеры» под залог, не называя его размера.
По словам Мусаева, сам отстраненный от работы замминистра вел себя сдержанно и поддерживал позицию своих защитников. «Он просто спокойно изложил свое недоумение по поводу происходящего. Вину не признает», – отметил адвокат. Он добавил, что у его доверителя нет жалоб на условия содержания в СИЗО, кроме основной: что он там оказался.
О задержании Иванова стало известно поздно вечером 23 апреля. Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье высокопоставленному военному грозит до 15 лет лишения свободы. На следующий день Иванова арестовали еще до открытия суда. Вместе с ним был задержан и арестован по аналогичному обвинению его друг – предприниматель Сергей Бородин. Мосгорсуд также отказал второму фигуранту в удовлетворении апелляционной жалобы.
По версии следствия, Иванов совместно с Бородиным получили взятку, выразившуюся в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны. Стоимость этой работы следствие оценивает в более чем 1 млрд руб. Близкий к следствию источник «Ведомостей» рассказал, что в уголовном деле пока один эпизод, но не исключено, что замминистра могут инкриминировать еще другие преступления.
Мусаев пожаловался, что с момента ареста Иванова следствие не проводило с ним следственных действий. Более того, у защитников не получилось за это время попасть на встречу в СИЗО «Лефортово» к обвиняемому. В фабуле уголовного дела адвоката возмущает, что в период, когда Иванов уже был в «разработке» у следствия, его награждали за заслуги на службе.
Доводы следствия о том, что Иванов может скрыться, сторона защиты вовсе считает «абсурдными». По словам адвоката, Иванов находится в санкционных списках, а его загранпаспорт находится в здании министерства.
В рамках уголовного дела следствие наложило обеспечительный арест на имущество не только самого фигуранта, но и членов семьи Иванова. Какое именно имущество арестовано у родственников, адвокаты еще не знают.
Ранее в СМИ сообщалось, что Иванов уже давно находился в оперативной разработке военной контрразведки ФСБ. При этом, «по ощущению» адвоката Мусаева, за него взялись именно после вышедших в интернете видеороликов о якобы имеющейся недвижимости замминистра.