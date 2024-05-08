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Суд в Москве оставил под стражей второго фигуранта по делу замминистра обороны

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменения постановление об аресте Сергея Бородина – фигуранта по делу отстраненного замминистра обороны Тимура Иванова о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда города Москвы и оставил постановление без изменения, жалобы заявителей – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Бородин пробудет под стражей до 23 июня 2024 г.

Ранее корреспондент «Ведомостей» сообщил из зала Московского городского суда, что Иванов также пробудет под арестом до 23 июня. Суд отказал защитникам фигуранта, которые просили смягчить ему меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Защита Бородина подала апелляционную жалобу на решение о его аресте 27 апреля. По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. Ему, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу также проходит третий фигурант – Александр Фомин. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его и Бородина на два месяца. Тогда же глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Фомин также был взят под стражу и в конце апреля подал апелляционную жалобу на свой арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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