Суд в Москве оставил под стражей второго фигуранта по делу замминистра обороны

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его и Бородина на два месяца. Тогда же глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Фомин также был взят под стражу и в конце апреля подал апелляционную жалобу на свой арест.