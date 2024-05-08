Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в 2016 г. До этого три года работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». В Минобороны Иванов отвечал за строительный комплекс и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.