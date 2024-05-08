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Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова

Ведомости

Московский городской суд признал законным заключение под стражу заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Иванов останется в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Суд отказал защитникам фигуранта, которые просили смягчить ему меру пресечения на более мягкую – не связанную с изоляцией от общества. Следователь и прокурор возражали доводам адвокатов.

Иванова задержали 23 апреля. Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, сообщали в Кремле. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Предполагаемым соучастником замминистра следствие считает его друга Сергея Бородина, который, по данным СПАРК, является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. В даче взятки обвиняется соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин.

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. 

По словам адвоката замминистра Мурада Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет около 1 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и затраченных материалов.

24 апреля Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО на два месяца. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что он не признал вину. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в 2016 г. До этого три года работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». В Минобороны Иванов отвечал за строительный комплекс и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.

Также Иванов является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, сообщал ранее его адвокат Денис Балуев. По словам его защитника Мусаева, замминистра имеет множество наград РФ, в том числе от президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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