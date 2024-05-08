Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова
Московский городской суд признал законным заключение под стражу заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Иванов останется в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Суд отказал защитникам фигуранта, которые просили смягчить ему меру пресечения на более мягкую – не связанную с изоляцией от общества. Следователь и прокурор возражали доводам адвокатов.
Иванова задержали 23 апреля. Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, сообщали в Кремле. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Предполагаемым соучастником замминистра следствие считает его друга Сергея Бородина, который, по данным СПАРК, является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. В даче взятки обвиняется соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин.
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.
По словам адвоката замминистра Мурада Мусаева, вменяемая сумма взятки составляет около 1 млрд руб. и фигурирует как стоимость произведенных работ и затраченных материалов.
24 апреля Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО на два месяца. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что он не признал вину. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Заместителем министра обороны Иванов был назначен в 2016 г. До этого три года работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». В Минобороны Иванов отвечал за строительный комплекс и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.
Также Иванов является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, сообщал ранее его адвокат Денис Балуев. По словам его защитника Мусаева, замминистра имеет множество наград РФ, в том числе от президента.