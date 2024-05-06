Минюст предлагает утвердить порядок доступа к реестру лиц на пробации

Проект постановления также регулирует список органов и организаций, уполномоченных на внесение информации в реестр, и виды этой информации. Так, в нем должно быть наличие согласия лица, в отношении которого применяется пробация, на обработку персональных данных и разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Также в реестре будут отражаться сведения о получении психологической и правовой помощи, содействии в трудоустройстве, о состоянии семейных и социальных связей. Кроме того, в нем будет содержаться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации с указанием перечня и сроков мероприятий.