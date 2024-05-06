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Минюст предлагает утвердить порядок доступа к реестру лиц на пробации

Сведения об осужденных могут открыть не только госорганам, но также НКО и ИП
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

Минюст России разработал проект постановления правительства об утверждении перечня органов и организаций, имеющих доступ к реестру лиц, в отношении которых применяется пробация. Документ проходит общественные обсуждения.

Доступ к реестру предлагается предоставить Федеральной службе исполнения наказаний, учреждениям уголовно-исполнительной системы, органам госвласти субъектов России и местного самоуправления, а также, по решению кабмина, иным федеральным структурам исполнительной власти. Кроме того, документ может быть открыт коммерческим и некоммерческим организациям, которые, в том числе, ведут образовательную, научную деятельность или оказывают социальные услуги. Сведения об осужденных могут получить и общественные объединения и наблюдательные комиссии, индивидуальные предприниматели, а также иные граждане, «имеющие основания для доступа к информации».

Проект постановления также регулирует список органов и организаций, уполномоченных на внесение информации в реестр, и виды этой информации. Так, в нем должно быть наличие согласия лица, в отношении которого применяется пробация, на обработку персональных данных и разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Также в реестре будут отражаться сведения о получении психологической и правовой помощи, содействии в трудоустройстве, о состоянии семейных и социальных связей. Кроме того, в нем будет содержаться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации с указанием перечня и сроков мероприятий.

«Эта информация будет использоваться только в рамках реализации мероприятий по социальной адаптации осужденных и освободившихся граждан, в отношении которых будет применяться пробация», – говорится на сайте Минюста о содержимом реестра.

Также поясняется, что решение о предоставлении доступа к реестру будет приниматься ФСИН России на основании письменного запроса с обоснованием и указанием срока, на который он будет открыт.

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране институт пробации. Документ вступил в силу с 1 января (за исключением нескольких положений). Это комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов.

Применяться меры к конкретному лицу будут в зависимости от обстоятельств и «характеристики его личности», отмечали авторы проекта. Ожидается, что принятие этого закона должно привести к эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей и трудоустройству.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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