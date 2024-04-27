Фигурант уголовного дела замминистра обороны Сергей Бородин обжаловал арест
Защита Сергея Бородина, который является фигурантом уголовного дела о взятке замминистра обороны РФ Тимура Иванова, подала апелляционную жалобу на решение о его аресте. Информация об этом появилась на сайте Басманного суда.
По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью. Ему, как и Иванову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его и Бородина на два месяца. Тогда же глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Защита Иванова 26 апреля также подала апелляционную жалобу на решение суда об аресте.
Ранее в деле появился третий фигурант – Александр Фомин. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.