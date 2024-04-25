Замминистра обороны Тимур Иванов проходит по делу о коррупции вместе с другом

Иванов до Минобороны работал в сфере энергетики. В конце 90-х Иванов работал в Министерстве по атомной энергии (преобразовано в «Росатомом»). В начале 2000-х Иванов занимал пост советника в департаменте сооружения атомных объектов, затем – советника первого заместителя гендиректора «Росэнергоатома». В 2006–2010 гг. входил в руководство ЗАО «Атомстройэкспорт» – в частности, курировал строительство объектов ядерной энергетики за рубежом, в том числе Бушерской АЭС в Иране. С 2008 по 2012 г. Иванов был советником министра энергетики Сергея Шматко, тогда же был и. о. гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА). Только в 2012 г. Иванов перешел на работу в правительство Московской области, где начал работать с Сергеем Шойгу – он тогда был губернатором (в одной из частных бесед Иванов рассказывал, что попал в команду Шойгу по его личному приглашению как не аффилированный в этом регионе с кем-либо человек).