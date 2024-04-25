Замминистра обороны Тимур Иванов проходит по делу о коррупции вместе с другом

Замминистра обороны Тимур Иванов проходит по делу о коррупции вместе с другомСергей Бородин связан с чиновником рядом бизнес-проектов
ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны поздно вечером 24 апреля сообщил о том, что руководитель военного ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил задержанного накануне Тимура Иванова от должности своего заместителя. Официальных подтверждений к моменту подписания номера в печать еще не было, а бюрократическая практика на этот счет бывает самой разной: иногда чиновников увольняют сразу после задержания или ареста, иногда – после приговора. Всего в команде Шойгу было до этого решения 12 заместителей.
Сам же Иванов до 23 июня отправился в СИЗО. На заседании, которое прошло в Басманном суде Москвы рано утром 24 апреля, он присутствовал в форме гражданского чиновника Минобороны – переодеться после недавно закончившейся коллегии он не успел. Гражданский служащий Минобороны был задержан, после чего доставлен в Технический переулок, где находится здание Центрального аппарата Следственного комитета (СКР). Ночь замминистра провел в изоляторе временного содержания. Следователи предъявили ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).
Иванов просил не заключать его под стражу, поскольку имеет на иждивении пять маленьких детей. Как впоследствии рассказали «Ведомостям» его адвокаты Денис Булаев и Мурад Мусаев, сторона защиты не успела в полной мере подготовиться к такому скорому аресту. Защитники предлагали суду избрать их высокопоставленному доверителю домашний арест или запрет определенных действий. Следователь в суде настаивал, что Иванов может скрыться, а учитывая его статус – оказать давление на свидетелей и участников по делу. В течение трех дней адвокаты намерены обжаловать арест. Иванов не признал вину по предъявленному обвинению. На допросе в СКР брать 51-ю статью Конституции (о несвидетельствовании против себя и близких родственников) не стал – он решил дать следствию необходимые показания.
Вместе с Ивановым был задержан и арестован его друг – Сергей Бородин. Ему предъявлено аналогичное обвинение. По данным СПАРК, Сергей Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью.
Как говорится в сообщении пресс-службы московских судов, Бородин, находясь в дружеских связях с Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».
Мусаев рассказал «Ведомостям», что Иванову «согласно предъявленному обвинению, вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих». По словам Мусаева, обвинение основано на ряде предположений, «что совершенно недопустимо». Позднее адвокат Денис Булаев в беседе с «Ведомостями» пояснил, что особо крупная взятка, инкриминируемая Иванову, выразилась не в конкретной передаче денег, а в действиях, которые, по версии следствия, принесли ему «иные блага» свыше 1 млн руб., т. е. конкретный размер суммы взятки Иванову пока не вменяется.
В СИЗО Бородин, как и Иванов, будут находиться до 23 июня. Как ожидается, после карантина их поместят в «Лефортово» или «Кремлевский централ» (подразделение на территории «Матросской тишины»).
Между тем в этом уголовном деле есть еще один фигурант по фамилии Фомин, узнали «Ведомости» от источника, знакомого с ходом расследования. По данным системы «СПАРК Интерфакс», Фомин – соучредитель ООО «Олимпситистрой». По словам собеседника, Фомин был подрядчиком и – предположительно – именно его следствие считает взяткодателем. «Судя по всему, его уже задержали», – уточнил источник. Процессуальный статус третьего фигуранта официально пока неизвестен.
Путь Иванова
Иванов до Минобороны работал в сфере энергетики. В конце 90-х Иванов работал в Министерстве по атомной энергии (преобразовано в «Росатомом»). В начале 2000-х Иванов занимал пост советника в департаменте сооружения атомных объектов, затем – советника первого заместителя гендиректора «Росэнергоатома». В 2006–2010 гг. входил в руководство ЗАО «Атомстройэкспорт» – в частности, курировал строительство объектов ядерной энергетики за рубежом, в том числе Бушерской АЭС в Иране. С 2008 по 2012 г. Иванов был советником министра энергетики Сергея Шматко, тогда же был и. о. гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА). Только в 2012 г. Иванов перешел на работу в правительство Московской области, где начал работать с Сергеем Шойгу – он тогда был губернатором (в одной из частных бесед Иванов рассказывал, что попал в команду Шойгу по его личному приглашению как не аффилированный в этом регионе с кем-либо человек).
С Бородиным Иванов познакомился по линии энергетики. В 2006 г. Бородин стал совладельцем компании «Росэнергоатомстрой» (обслуживает Калининскую атомную электростанцию в Тверской обл.), в 2009 г. – совладельцем компаний «Энергокапитал» и «Энергоавтоматика». В 2012 г. Бородин выступил соучредителем компании «МКК кредит лайн», долю в которой имел до 2016 г. Их выкупила Светлана Маниович – на тот момент она была супругой Иванова.
В 2013 г. Иванов возглавил АО «Оборонстрой». ООО «Волжский берег» Бородин учредил вместе с ООО «Оборонспецстрой», связанной с «Оборонстроем» компанией, она, в частности, принимала участие в строительстве парка «Патриот» в Кубинке. Еще один проект – хоккейный клуб «Красные звезды». Бородин был его учредителем.
Еще 23 апреля в Кремле сообщили, что о задержании Иванова было доложено президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. 24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обвинениях в адрес замминистра в госизмене (ст. 275 УК). О такой версии со ссылкой на источники сообщили в Telegram-каналах.
Иванов отвечает за управление имуществом Минобороны, расквартирование войск, медицинское и жилищное обеспечение. Он перешел в ведомство вслед за Шойгу, где сначала возглавил АО «Оборонстрой». В 2016 г. был назначен замминистра обороны по строительству и провел реорганизацию военно-строительного комплекса, завершившегося созданием в 2019 г. Военно-строительной компании (ВСК), объединившей «Оборонстрой» и другие организации. ВСК занималась строительством больниц для больных COVID-19, восстановлением Мариуполя и других пострадавших от боевых действий населенных пунктов Донбасса, строительством систем водоснабжения в этом регионе, а также возведением укреплений для войск, участвующих в спецоперации, в том числе на территории старых регионов (Белгородская, Курская и Брянская области). За это Иванов был награжден государственными наградами.
По словам другого собеседника, близкого к Минобороны, Иванов, будучи гражданским чиновником, имел не очень много контактов с военной частью министерства. Поэтому трудно сказать, как к нему по результатам совместной работы относились военные за пределами военно-строительного комплекса.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Гробман и Анна Киселева