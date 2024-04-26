Басманный суд получил жалобу адвоката замминистра Иванова на его арест
Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу представителя защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ведомостям» сообщили в суде.
«Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована», – сказал собеседник издания.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).
Позднее суд арестовал еще двух фигурантов дела. Так, друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным СПАРК, Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью.
Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает.
Минобороны 24 апреля сообщил о том, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.