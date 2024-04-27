Третий фигурант по делу Иванова о взятке обжаловал свой арест

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Фомин является соучредителем ООО «Олимпситистрой». По версии следствия, Фомин оказал Иванову, а также директору ООО «Волжский берег» Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.