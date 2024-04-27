Третий фигурант по делу Иванова о взятке обжаловал свой арест
Басманный районный суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест Александра Фомина, который проходит по делу о взятке отстраненного замминистра обороны Тимура Иванова. Сведения об этом появились в картотеке суда.
«Текущее состояние: обжаловано, 27.04.2024», – указано в судебной картотеке.
Фомину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Защита Иванова и Бородина также подала апелляционные жалобы на решение суда об их аресте. Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Иванова 8 мая.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Фомин является соучредителем ООО «Олимпситистрой». По версии следствия, Фомин оказал Иванову, а также директору ООО «Волжский берег» Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.
Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его и Бородина на два месяца. Тогда же глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя.
27 апреля Басманный суд Москвы арестовал Антона Филатова – экс-подчиненного Иванова. Филатов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По данным издания, Филатов – бывший руководитель нескольких подведомственных Минобороны компаний. Иванов являлся одним из кураторов ООО «Оборонлогистика», где Филатов работал до 2019 г.