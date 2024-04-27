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Суд рассмотрит апелляцию на арест замминистра обороны Иванова 8 мая

Ведомости

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест отстраненного замминистра Минобороны Тимура Иванова 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Апелляционная жалоба на арест Тимура Иванова назначена к рассмотрению в 12:45 мск 8 мая», – цитирует агентство собеседника.

26 апреля Басманный суд Москвы получил жалобу адвоката Иванова на его арест. На следующий день аналогичную жалобу подала защита Сергея Бородина, который проходит фигурантом по делу Иванова.

Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

Позднее суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Так, друг замминистра Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. По данным «СПАРК-Интерфакса», Бородин является директором ООО «Волжский берег», специализирующегося на покупке и управлении недвижимостью.

Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является соучредителем ООО «Олимпситистрой».

По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает. По данным ТАСС, защита настаивала на том, чтобы уголовное дело замминистра расследовали военные следователи, а не гражданские.

Минобороны 24 апреля сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя.

26 апреля «РИА Новости» со ссылкой на декларацию Иванова за 2016–2019 гг. сообщало, что семья Иванова за первые годы его работы на должности в Минобороны приобрела жилой дом площадью более 1500 кв. м и раритетный ЗиС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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