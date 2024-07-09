Военный суд продлил арест кадровику Минобороны Кузнецову

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Ему инкриминируется взятка более 30 млн руб., писали «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.