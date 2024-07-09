Военный суд продлил арест кадровику Минобороны Кузнецову
Начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову продлили арест до 12 октября, пишет ТАСС со ссылкой на решение 235-го гарнизонного военного суда.
Заседание проходило в закрытом режиме. Суд огласил только вводную и резолютивную части постановления, указывает агентство. Защита Кузнецова намерена обжаловать решение суда об аресте.
Кузнецова арестовали 14 мая. По данным следствия, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.